Operação Noite Fria oferece atendimento a pessoas em situação de rua em Londrina

A gerente de Serviços de Alta Complexidade da secretaria, Lígia Fukahori, explicou que as pessoas atendidas têm acesso a banho, alimentação e pernoite. “O serviço de pernoite funciona das 18h30 às 9h do dia seguinte. Os usuários são acolhidos inicialmente pelos educadores sociais e, depois, são atendidos pela assistente social, que pode inclusive fazer os encaminhamentos necessários para outros serviços da rede”, disse.

São ofertadas na modalidade pernoite, durante um período de 120 dias, 30 vagas para homens e mulheres. A operação também conta com 20 vagas intermitentes, disponíveis por até 40 noites, que serão oferecidas caso as outras vagas já estejam ocupadas e haja queda da temperatura para abaixo de 10ºC. Esses serviços somam-se às 300 vagas já ofertadas durante todo o ano, nas diversas modalidades de acolhimento.

Com a queda nas temperaturas e a proximidade da chegada do inverno, a secretaria municipal de Assistência Social de Londrina iniciou a Operação Noite Fria. Feita em conjunto com a entidade filantrópica Missão Casa Verde, por meio de uma parceria firmada por meio de chamamento público, a iniciativa visa aumentar a proteção para a população que está em situação de rua e que já vem sendo acolhida pelo poder público.

Ainda segundo Fukahori, neste ano o serviço conta com uma novidade, que é a possibilidade de acolher até cinco usuários com um animal de estimação, cada. “O animal ficará acomodado em uma caminha ao lado da cama de seu guardião, e será alimentado com ração, que obtivemos graças à colaboração da secretaria municipal do Ambiente (Sema)”, salientou.





A equipe responsável pela Operação Noite Fria é composta por quatro educadores sociais, uma assistente social, uma coordenadora, uma auxiliar de serviços-gerais e um auxiliar administrativo, responsável pela logística.