Papai Noel chega nesta quinta-feira no Calçadão de Londrina

Já está tudo pronto para a chegada do Papai Noel à Casinha montada na Praça Gabriel Martins, no Calçadão de Londrina, às 19h30 desta quinta-feira (7).





O Bom Velhinho virá acompanhado de uma carreata que sairá da zona norte. Enquanto aguarda, no Calçadão, o público será embalado por um show de Allice Tirolla e Orquestra Acadêmica Bravi, a partir das 19h.



Publicidade

Publicidade





As atrações são gratuitas e fazem parte do LondriNatal, realizado pela Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) em parceria com a Prefeitura de Londrina. “Preparamos uma série de apresentações gratuitas para as famílias que forem ao Calçadão neste período natalino", afirma o presidente da Acil, Angelo Pamplona.





"Neste ano, a Casinha do Papai Noel foi instalada em um local mais acessível, para ficar mais próxima das pessoas e atender a todos com mais facilidade. Vale a pena visitar o Centro para passear, comer, ver as lojas, conhecer a Casinha e assistir às apresentações temáticas", acrescenta.



Publicidade





CARREATA





A carreata vai contar com um trio elétrico e deve sair às 18h30 da Igreja Batista Monte Sião (rua Miguel Perez, 6, nos Cinco Conjuntos), seguindo pelas avenidas Saul Elkind, Francisco Gabriel Arruda, Winston Churchill, Rio Branco e Pandiá Calógeras, rua Gustavo Barroso, avenidas Maringá, Ayrton Senna da Silva, Madre Leônia Milito e Higienópolis, ruas Piauí, Prefeito Hugo Cabral e Benjamin Constant, av. Duque de Caxias, rua Sergipe, av. São Paulo e Praça Gabriel Martins.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: