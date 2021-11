Passageira de Londrina relata tensão em desembarque no aeroporto

Por alguns momentos, a saudade de rever a família em Londrina deu lugar a desespero. A londrinense domiciliada em Boston, Roberta Sapia, não imaginava que sua viagem de férias seria cercada de emoções como as que viveu na manhã de sexta-feira, 26, quando deveria desembarcar em Londrina.

Sapia trabalha em um restaurante nos Estados Unidos e se programou para ficar no Brasil e passar o período de confraternização com seus familiares de Londrina e de Presidente Prudente, em São Paulo.

De acordo com a passageira, que estava acompanhada de seu filho Lucas, de três anos, a aeronave que a transportava não conseguia realizar o pouso com segurança e por isso precisou fazer uma manobra e voar novamente. Programado para aterrissar às 9 horas em Londrina, o voo foi concluído ao meio-dia e, de acordo com Sapia, a informação dada a ela e a todos os passageiros foi a de que o mau tempo foi o responsável pelo transtorno.





Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Infraero informou: "Voo 3504 com 106 passageiros, horário previsto 09h10min, da empresa aérea Latam, procedente do aeroporto de Guarulhos, após duas tentativas de pouso, alternou para Curitiba. O aeroporto de Londrina, em condições meteorológicas adversas, estava operando por instrumentos".







