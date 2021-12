Polícia Militar entrega mais de 600 brinquedos doados por youtuber

A Polícia Militar entregou de mais de 600 brinquedos em comemoração ao Natal na Escola Municipal Eugênio Brugin, no bairro São Lourenço, nesta segunda-feira (13).

Os brinquedos foram doados pelo youtuber Eduardo Sabbag. Estiveram presentes o o comandante do 5º Batalhão da PM, coronel Nelson Villa Júnior, e uma equipe do Choque Canil com o cão K9 Bradock, que garantiu a alegria das crianças com uma apresentação.

