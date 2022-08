Pôr do sol musical em Londrina no Dia dos Pais

Um concerto gratuito celebrou o Dia dos Pais no palco flutuante do Lago Igapó (I) na tarde deste domingo (14). O evento teve início por volta das 17h e reuniu músicos da Orquestra de Metais Londrina e da Banda Marcial da Guarda-Mirim de Londrina.

A apresentação contou com a participação especila do saxofonista Derico Sciotti, conhecido por inntegrar o quarteto musical do apresentador Jô Soares (1938-2022).





O repertório do concerto contou com músicas populares que se tornaram clássicos na voz de artistas como Roberto Carlos, Chrystian e Ralf, Fábio Júnior e Raça Negra, além de marchas e temas eruditos.







