Praça da Juventude da Zona Norte pode ser concedida à iniciativa privada

A FEL (Fundação de Esportes de Londrina) pretende conceder de forma onerosa a Praça da Juventude da Zona Norte, na avenida Henrique Mansano, para cuidado e investimento da iniciativa privada, inclusive associações da área esportiva.





“Temos uma situação orçamentária (limitada), falta de funcionários e com um particular as pessoas poderão usufruir melhor do espaço. O interessado, por exemplo, poderá colocar uma lanchonete, uma escolinha, desde que cuide do espaço”, explicou Gustavo Richa, presidente em exercício da FEL.

A fundação lançou um chamamento público - sondagem de mercado - para receber manifestações de agentes ligados ao segmento que queiram contribuir e apoiar voluntariamente com ideias sobre essa possibilidade de “terceirização”.





Uma reunião está marcada para o dia 13 de fevereiro, quando será apresentada a ideia. Os interessados terão 45 dias, a partir deste encontro, para entregar a proposta de modelo de negócios.

“Queremos saber se a comunidade tem interesse, se é viável ou não.”





O complexo esportivo foi inaugurado em 2014 e virou cenário de vandalismo e destruição. Caixas de energia são constantemente arrombadas e a fiação furtada, as salas tiveram vidros quebrados e foram pichadas e a tela da quadra foi cortada.

Os banheiros estão completamente destruídos e até pessoas em situação de rua têm dormido no espaço.





Reportagem publicada no ano passado mostrou o quadro de abandono o destruição: muros quebrados, vidros estilhaçados, banheiros sem condição de uso, muito lixo, entre outros problemas.





Entre os questionamentos que o poder público busca responder nesta sondagem com os possíveis interessados no projeto estão o modelo de negócio ideal, se seria viável a contrapartida do município em serviços de manutenção corretiva e preventiva e quais investimentos teriam que ser exigidos para fazer o repasse oneroso da praça.





