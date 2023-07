Prefeitura libera dois aditivos para obra de acessibilidade na UBS Três Bocas em Londrina

A prefeitura liberou dois aditivos para a empresa Valor Prestadora de Serviços Ltda, de Santana de Parnaíba (SP), no contrato da obra de acessibilidade na UBS (Unidade Básica de Saúde) da Usina Três Bocas, na região sul de Londrina. Uma autorização é de prazo, liberando mais 45 dias de serviço, que agora passa a vencer em 18 de agosto. Antes era cinco de julho. O outro aval é de valor, com R$ 71 mil para a empresa responsável pelas intervenções.





Os aditivos foram justificados pelo município pela correção no projeto inicial, após solicitação do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), principalmente em relação à escada e o guarda-corpo. Em junho, o departamento notificou a prefeitura para que retirasse a rampa em execução, por estar junto à faixa de rolamento da rodovia João Alves da Rocha Loures, o que ofereceria riscos para pedestres e motoristas. O órgão estadual ainda alertou, na época, que o projeto não havia sido aprovado.

Um mês depois o município conseguiu reverter a situação incluindo dispositivos complementares de segurança. As obras no posto de saúde começaram em janeiro deste ano, com custo inicial de R$ 292 mil. A conclusão estava prevista para o final de março, no entanto, houve atrasos depois da estrutura em volta do prédio desabar em razão de fortes chuvas, além da própria lentidão para avanço das intervenções, hoje com mais de 50% de execução.





A unidade atende cerca de 200 pessoas por semana. Desde que houve o desabamento, os pacientes estão sendo atendidos numa sala improvisada na igreja que também fica à margem da rodovia.