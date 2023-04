Prefeitura pede para DNIT liberar construção do viaduto do Grêmio, na Zona Leste

O tão prometido, e sonhado, viaduto do Grêmio voltou a ser pauta da Prefeitura de Londrina.





Na semana passada, representantes do município se reuniram na cidade com integrantes do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), para tratar da estrutura, que na verdade seria construída na altura da avenida Angelina Ricci Vezzozo, na zona leste.

O DNIT reassumiu o controle para manutenção e conservação da BR-369 após o fim dos contratos de pedágio.





O viaduto é uma reivindicação de moradores da região e da sociedade civil organizada há, pelo menos, 26 anos.

A concessionária de pedágio chegou a doar o projeto da obra para o poder público municipal e em 2018 a então governadora Cida Borghetti assinou a ordem de serviço para licitar as intervenções, porém, a edificação – que custaria cerca de R$ 22 milhões, na época - nunca saiu do papel.





O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), que tinha a responsabilidade pela rodovia, teria recusado o projeto.





“Estão reavaliando no DNIT se o projeto tem condição de ser revisado de acordo com a ideia original. Seria uma das obras mais importantes de Londrina, pois, muitas pessoas já morreram neste trecho da avenida Brasília. Temos uma expectativa favorável para o DNIT chancelar o projeto”, afirmou o secretário municipal de Planejamento, Marcelo Canhada.







