Previsão do tempo: fim de semana será de Sol e calor em Londrina e região

O final de semana será de tempo estável e Sol em Londrina e nos Municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Nesta sexta-feira (27), o tempo segue sem mudanças significativas das condições meteorológicas. A estabilidade atmosférica garante um dia de Sol em toda região de Londrina.





Já no sábado (28) e no domingo (29), o dia permanece com tendência de estabilidade devido à influência de uma massa de ar mais seco na região. As temperaturas também ficam bastante elevadas, em torno dos 31°C.

PREVISÃO PARA LONDRINA

Sexta-feira (27) - Temperatura mínima de 20°C e máxima de 30°C

Sábado (28) - Temperatura mínima de 15°C e máxima de 29°C

Domingo (29) - Temperatura mínima de 13°C e máxima de 31°C