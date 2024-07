Previsão do tempo: quinta-feira será de sol e tempo estável em Londrina e região

O tempo deve ficar estável e com Sol predominante em toda a região de Londrina nesta quinta-feira (4), segundo dados do Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





A massa de ar frio que estava sobre o Paraná diminuiu de intensidade e as temperaturas devem aumentar no final de semana, sem a previsão de chuva.

A temperatura mínima registrada em Londrina nesta quinta-feira foi de 16 °C pela manhã e a máxima pode chegar a 28 °C