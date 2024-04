Previsão do tempo: terça-feira será de chuva e tempo instável em Londrina

Nesta terça-feira (16), uma frente fria que passa pelo Sul do Brasil deve deixar o tempo mais instável com pancadas de chuva em vários momentos do dia em Londrina.





Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), há, inclusive, condições para tempestades no Município e em cidades da região.





Nós próximos dias as temperaturas devem diminuir e permanecer mais amenas em todo o Estado do Paraná.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





A temperatura mínima registrada nesta terça-feira foi de 21°C e a máxima pode chegar aos 23°C durante a tarde em Londrina.