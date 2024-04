Polícia Militar deflagra operação para combater "disque-droga" em Londrina, Cambé e Ibiporã

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (15), a operação Mercadores da Morte, que tem como objetivo desarticular um esquema de tráfico de drogas que funcionava no sistema "disque-droga".





Ao longo da manhã, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, assim como sete mandados de prisão, todos referentes aos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico.

As ordens judiciais, conforme aponta a Polícia Militar, foram cumpridas em Londrina, Cambé e Ibiporã. A ação foi coordenada pela 10ª Subdivisão Policial de Londrina e contou com cerca de 40 policiais de diversas delegacias, assim como agentes do Denarc (Departamento de Investigações sobre Narcóticos), do Núclo de Operações com Cães, da Rádio Patrulha, do Choque e do Serviço de Inteligência do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar).





A investigação que deu origem à operação durou cerca de cinco meses. Ao longo desse período, os policiais militares puderam constatar que o grupo criminoso tinha estabilidade e trabalhava com divisão de tarefas entre os integrantes.

