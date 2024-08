Previsão do tempo: quinta-feira será de Sol e tempo estável em Londrina e região

Nesta quinta-feira (15), Londrina e os Municípios da região terão um dia de Sol e tempo estável, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





O calor volta a aparecer durante a tarde após vários dias de bastante frio em Londrina. Mesmo assim, o frio também continua presente durante a manhã, com a temperatura mínima chegando aos 11°C.





Nesta sexta-feira (16), os londrinenses terão um dia de Sol e com pouco de frio. Uma massa de ar mais aquecido ganha força no interior do Paraná e, por isso, as temperaturas sobem, chegando perto dos 30°C.

A máxima prevista para esta quinta-feira em Londrina é de 29°C.