Previsão: terça-feira será de tempo estável e quente em Londrina e região

Nesta terça-feira (1º), o clima permanece quente e com Sol em toda a região de Londrina, com a temperatura máxima podendo chegar a 37°C, segundo dados do Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Uma massa de ar quente e seca predomina sobre o Estado e faz as temperaturas ficaram bastante elevadas, Os índices de umidade relativa do ar, por sua vez, ficam baixos em muitas cidades durante a tarde.

Os próximos dias prometem ser mais quentes e sem possibilidades de chuvas em Londrina e nas cidades da região.

A temperatura mínima registrada em Londrina nesta terça-feira foi de 20°C durante a madrugada.