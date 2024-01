Londrina: primeiro LIRAa de 2024 aponta situação de alerta sobre a dengue

Nesta sexta-feira (19), a Prefeitura de Londrina, por meio da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), apresentou os resultados do primeiro LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti) de 2024.





Após a vistoria de 10.043 imóveis em todas as regiões da área urbana da cidade, constatou-se que o índice de infestação da dengue está em 3,40%, o que significa que a cada 100 imóveis visitados, cerca de três estavam com focos positivos do Aedes aegypti.

Este é o índice mais baixo dos últimos cinco anos, porém ainda indica um estado de alerta sobre a infestação do mosquito.





De acordo com as informações levantadas pelos agentes de combate a endemias, que fizeram a coleta dos dados em campo, 84% dos focos positivos foram encontrados nos quintais das residências. Os locais mais comuns são dentro de bebedouros de animais, vasos de plantas e água de chuva armazenada em objetos no quintal.

Os outros 16% foram encontrados dentro das casas das pessoas, geralmente em recipientes de degelo em geladeiras e pequenas fontes ornamentais.





A região mais afetada é a região leste de Londrina, que apresenta um IIVP (Índice de Infestação Vetorial Predial) de 5,08%. É a única região da cidade com índice considerado de risco, enquanto as outras áreas apresentam índices considerados de alerta.

A região sul apresentou um índice de 3,41%, nas regiões oeste e centro o índice é de 2,90%, seguidas pela região norte com índice de 2,81%.