Procon de Londrina faz alerta para evitar golpes na Black Friday

O Procon-LD (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina) faz um alerta para que consumidor fique atento e não caia em golpes na Black Friday, que promove uma série de descontos em produtos de diversas lojas do Brasil e do mundo no dia 25 de novembro.





O órgão elaborou algumas dicas para que os consumidores possam fazer boas compras no considerado maior evento de consumo do planeta.

“A Black Friday é uma oportunidade para comprar produtos em promoção e com descontos especiais, mas, para isso, necessário que o consumidor fique atento principalmente com relação às compras pela internet, para que ele não tenha dor de cabeça”, ressaltou o diretor-executivo do Procon-LD, Thiago Mota Romero.





De acordo com o órgão, é importante ter cuidado com as compras on-line, dando preferência para os sites conhecidos e verificando a reputação de sites não conhecidos em comentários de clientes.

Para ter mais segurança, o Procon-LD orienta nunca utilizar computadores públicos ou de outras pessoas para efetuar compras, nem colocar os dados bancários. Além disso, sempre utilizar, no computador ou smartphone, softwares e aplicativos originais e manter um antivírus atualizado.



Com relação às redes sociais, o Procon alerta para verificar se não se trata de um perfil falso. “Nunca preencha formulários com dados pessoais para ter acesso às promoções da Black Friday e verifique se a página tem selo de autenticação, número de seguidores compatíveis e também comentários de outros compradores”, alertou Romero.

Sobre o pagamento, as dicas são verificar com atenção as formas de pagamento, no caso dos e-commerces, desconfiar quando existem poucas opções e verificar as políticas de troca e de devolução das lojas. O órgão também orienta desconfiar das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto.





Se for pagar com Pix, a orientação é sempre fazer o pagamento dentro do ambiente da loja virtual e conferir, com atenção, todos os dados do pagamento e se a loja escolhida é realmente quem irá receber o dinheiro.

Se for pagar com boleto, conferir o nome da empresa beneficiária que aparece no aplicativo ou site do banco no momento do pagamento. Outras dicas importantes são preferir usar os cartões virtuais para fazer as compras on-line, se for fazer uma compra presencial, conferir o valor na maquininha de cartão antes de digitar a senha, e verificar se o cartão devolvido é realmente o seu.





O Procon de Londrina também alerta o consumidor para que tome cuidado redobrado com links. “Ao usar sites de busca, verificar cuidadosamente o endereço (URL) para garantir que se trata do site que deseja acessar; tomar cuidado com e-mails de promoções que tenham links; ao receber uma mensagem não solicitada, ou de um site no qual não esteja cadastrado para receber promoções, verificar se realmente se trata de uma empresa idônea”.

