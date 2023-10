Londrina: Evangélico faz mais de 20 mil cirurgias e partos por ano

Na avenida Bandeirantes, a estrutura de 19 mil metros quadrados chama a atenção de quem passa pela região conhecida por ser lar de diversas clínicas médicas.





Há 75 anos, o Hospital Evangélico de Londrina abria as portas com o objetivo de promover o acesso à saúde para a população de uma cidade que ainda dava seus primeiros passos. Hoje a instituição é referência no Paraná e realiza todos os anos mais de 17 mil cirurgias e quase 4 mil partos.

O Hospital Evangélico nasceu em uma modesta casa na rua Pernambuco, região considerada periférica na época. A instituição foi fundada por um grupo de evangélicos em busca de oferecer melhorias na qualidade do atendimento de saúde prestado às pessoas, independentemente da religião. Tímido e com equipamentos precários, o hospital cumpriu sua missão da forma que pôde no espaço.





Em janeiro de 1971, o Evangélico mudou para a avenida Bandeirantes, onde funciona até hoje. A instituição filantrópica é reconhecida pelos procedimentos de alta complexidade, sendo que mais de 60% dos atendimentos são realizados por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).





Eduardo Otoni, superintendente do Hospital Evangélico, ressalta que o hospital foi o primeiro da cidade e que ainda hoje mantém a missão de atender todas as pessoas. Com mais de 1.600 colaboradores, a instituição realiza mais de 20 mil internações, 17 mil cirurgias e quase 4 mil partos todos os anos. Segundo o superintendente, é o hospital que mais atende pacientes com algum tipo de trauma que são encaminhados pelo Siate em toda a macrorregião de Londrina.





