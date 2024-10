Projeto 'Ópera, Por que Não?' termina com concertos gratuitos em Londrina e Maringá

O projeto "Ópera, Por Que Não?" promove, a partir desta terça-feira (1º), os Concertos de Encerramento da sua primeira temporada. As apresentações acontecem em Londrina no Espaço Villa Rica, na terça e sexta-feira (4) e na quarta e quinta-feira (dias 2 e 3) em Maringá, no Teatro Calil Haddad, sempre às 20h.





Todas as apresentações são gratuitas e com classificação indicativa livre. Aprovado no Profice (Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura), da Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Estado do Paraná e com o apoio da Copel (Companhia Paranaense de Energia), ao longo do ano o "Ópera, Por Que Não?" promoveu módulos formativos entre as duas principais cidades do interior do Paraná para cantores líricos e pianistas correpetidores.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com Álvaro Canholi, produtor executivo do projeto levar o canto lírico para o maior número possível de pessoas sempre esteve entre os principais objetivos da inciativa, desmistificando a ideia de que o gênero é para uma elite privilegiada.





“Ao longo desses dez meses de realização, trabalhamos para demonstrar que a Ópera é acessível, é uma arte democrática e popular, que pode sair das salas de concertos e ganhar espaços alternativos, sem luxo e ser inclusiva”, diz.

Publicidade





Além disso, a ação garantiu a oportunidade para talentos entreprenderem uma nova estrada na arte do canto, sem preconceitos e na companhia de professores que são verdadeiros expoentes no cenário nacional.





“Foram meses de muito trabalho, semanas intensas de masterclasses entre Londrina e Maringá, recrutando vozes e pianistas para o que pode vir a ser o retrato da ópera feita no Paraná. Plantamos sementes, algo inédito e que revelou talentos e o potencial do projeto em fazer muito mais”, afirma.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: