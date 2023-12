Quase 600 alunos de Londrina participam do Letramento Digital em 2023

Neste mês de dezembro, o projeto Letramento Digital finaliza as oficinas realizadas com alunos da rede municipal. Ao todo, no segundo semestre de 2023, 518 alunos de 26 escolas concluem suas atividades.





Somando as turmas ofertadas no primeiro semestre, o projeto contabiliza um total de 594 concluintes em 2023. A iniciativa é desenvolvida na cidade pela FACTI, dentro do Programa “MCTI Futuro” do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Publicidade

Publicidade





Nas oficinas do Letramento Digital, as crianças têm contato com conteúdo técnico de Pensamento Computacional, Fundamentos da Programação, e Robótica e Prototipagem, e competências comportamentais, como trabalho em equipe, resolução de problemas, criatividade e inovação.





Além de receberem gratuitamente o material didático para as oficinas, em formato físico e digital, os participantes também ganham um kit que inclui uma placa programável. Os encontros são presenciais, realizados duas vezes por semana, no contraturno escolar.

Publicidade





Por meio dessa formação, o Letramento Digital promove uma inclusão digital mais abrangente, e desperta o interesse dos estudantes para as áreas de Tecnologia da Informação e Ciências Exatas, abrindo novas possibilidades para o seu futuro.





“Acreditamos que, por meio do Projeto Letramento Digital, há um maior engajamento dos alunos, melhora na capacidade de resolver problemas, desenvolvimento do raciocínio lógico, além de estimular a criatividade e o trabalho em equipe, competências importantes para o século XXI”, afirmou a professora Mirella Cito Botti, que integra o Apoio Pedagógico de TDIC (Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação) em Educação, da Secretaria Municipal de Educação.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: