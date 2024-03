Sexta-feira deve ser de temperaturas mais amenas e chuvas leves em Londrina

A sexta-feira (22) será um dia chuvoso e com temperatura mais amenas em Londrina e na região.





Segundo dados do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), chuvas podem ocorrer em vários momentos do dia. A expectativa é que a precipitação tenha uma intensidade fraca.





Uma frente fria continua avançando, o que provoca queda na temperatura e chuvas intensas em todo o Estado do Paraná.

A temperatura mínima registrada na manhã desta sexta-feira foi de 21°C e a máxima pode chegar a 28°C durante a tarde.