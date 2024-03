Mutirão de limpeza no Conjunto Jamile Dequech começa nesta sexta-feira

O mutirão de limpeza Bota Fora Unidos Contra a Dengue, no conjunto Jamile Dequech, região sul de Londrina, começa nesta sexta-feira (22).





Com a intenção de diminuir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de arboviroses como a dengue, Chikungunya e zika vírus, agentes de combate a endemias da secretaria municipal de Saúde e equipes de limpeza da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) se unem para realizar a orientação da população do bairro e a retirada de materiais que possam se tornar possíveis criadouros do mosquito.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O local de concentração das equipes para o início dos trabalhos será em frente à Escola Municipal Irene Aparecida da Silva, na rua Olinto Pedriali, 255, a partir das 8h. E





m seguida, os agentes de Endemias estarão nas ruas distribuindo sacos de lixo verde para os moradores do bairro e realizando a orientação da retirada dos materiais, que devem ser colocados nas calçadas para que a CMTU faça o recolhimento.

Publicidade





Os agentes também vão fazer a vistoria dos quintais após a limpeza, para se certificar que todos os possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti foram retirados.





Além disso, os caminhões da CMTU irão trabalhar o dia todo, na sexta-feira (22) e no sábado (23), percorrendo as ruas do bairro para fazer o recolhimento de todo material descartado pela população, e máquinas vão fazer a limpeza de locais públicos com descarte ilegal de entulhos.

Publicidade





A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização fará a separação e destinação correta de todo material recolhido durante o mutirão de limpeza.





CASOS





Londrina já contabiliza 21.545 notificações de casos de dengue em 2024, dos quais 7.629 foram confirmados e 5.281 foram descartados. Outros 8.635 casos suspeitos estão em análise. Infelizmente, já foram confirmados 13 óbitos causados pela da dengue.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: