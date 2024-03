Duplicação da PR-445 avança na nova pavimentação e recuperação da pista antiga

Operações semelhantes serão planejadas em outros trechos, conforme as faixas de rolamento novas forem sendo concluídas – pouco mais de 60% das pistas novas, em segmentos não contínuos, já foram executadas, estando pendente a sinalização e drenagem superficial, entre outros serviços complementares necessários para garantir a segurança do usuário.

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) do Paraná avança na recuperação do pavimento da PR-445 entre Mauá da Serra e Lerroville, distrito de Londrina. Desde o último dia 20, o tráfego de veículos da rodovia foi provisoriamente desviado para um trecho de cerca de sete quilômetros da pista nova, permitindo o início dos serviços na pista existente, que incluem remendos profundos nos pontos danificados da base e sub-base da pista, remendos superficiais para tratar de danos somente na camada asfáltica, fresagem, reperfilagem com CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) e nova sinalização horizontal. A interdição atual deve durar até o final de maio.

Obras





A obra de duplicação da PR-445 tem extensão de 27,07 quilômetros, prevendo uma pista nova com duas faixas de rolamento de 3,60 m cada, em sentido único, e acostamento externo de 2,50 m, separada da pista atual por um canteiro central de 7 m a 9 m de largura e faixa de segurança de 60 centímetros de cada lado, na maior parte do trecho. O investimento total é de R$ 148.032.561,17.







No local onde não será possível o canteiro, as pistas serão separadas por barreira rígida de concreto New Jersey, com faixa de segurança interna em cada lado. A obra inclui ainda novas pontes sobre o Rio Apucaraninha e Rio Santa Cruz, um viaduto no acesso ao município de Tamarana, retornos em nível, e correção da geometria em curvas consideradas críticas.