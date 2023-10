Rajada de vento atinge 36 km/h em Londrina; árvore cai no Centro

Uma árvore caiu na rua Humaitá, no Centro de Londrina, nesta terça-feira (17), segundo informou a Defesa Civil municipal. De acordo com release das 8h14, divulgado pela prefeitura municipal às 10h27, foi a única ocorrência registrada após a chuva e o vento que atingiram o município.





Foi registrada uma rajada de vento de 36 km/h, por volta das 6h, e a precipitação acumulada é de 32,8 mm - o horário com maior volume de chuva também foi 6h, com 28,4 mm. Dados são do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).