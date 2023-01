Reformas de escolas devem ser finalizadas até início do ano letivo

As aulas na rede municipal de ensino em Londrina retornam no dia seis de fevereiro, no entanto, o movimento nas unidades escolares tem sido intenso nas últimas semanas.





Trinta e sete prédios estão passando por pequenas ou grandes reformas. Segundo a secretaria municipal de Educação, as unidades estarão com serviços concluídos até o dia de as crianças voltarem para a sala de aula.

“Se por um acaso alguma não estiver totalmente pronta até o dia seis vamos continuar os trabalhos, mas sem atrapalhar as aulas”, explicou Maria Tereza Paschoal de Moraes, responsável pela pasta.





As intervenções estão sendo executadas por meio de quatro contratos com terceirizadas – dois para manutenção em geral, um para pintura e outro de troca de piso -, além da equipe do próprio município.

“Cada contrato tem cinco, quatro frentes de trabalho, por isso, tantas unidades ao mesmo tempo”, destacou.





Na escola municipal Doutor Joaquim Vicente, no conjunto Cafezal, na região sul, por exemplo, é realizada a pintura.

“Nesta escola as melhorias começaram ainda no ano passado, com construção de rampas de acessibilidade, troca de piso e agora a pintura final, o que vai deixar este prédio praticamente todo reformado”, afirmou. A unidade tem aproximadamente 700 estudantes.





O investimento total neste início de ano é de R$ 3 milhões. Por mês, a média de gasto para manutenção dos imóveis da educação varia entre R$ 1,5 e R$ 1,6 milhão.

“Tivemos um histórico de não cuidado das escolas, não tinha contrato de manutenção e nem investimento significativo e isso acabou fazendo com que tudo se deteriorasse mais. Agora, devemos chegar ao final do ano com a certificação dos Bombeiros em todos os prédios”, pontuou.





Ao todo são 120 imóveis, entre escolas e creches.





