Restaurante da UEL volta com atendimento presencial na próxima segunda

O RU (Restaurante Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) vai retomar os atendimentos presenciais à comunidade universitária na próxima segunda-feira (14), durante os horários de almoço e jantar. Com a volta do atendimento no local, os pedidos de refeições embaladas serão encerrados. O RU deve oferecer cerca de 3.375 refeições durante o almoço e 2.250 no jantar.

Segundo chefe da Divisão do RU, do Sebec (Serviço de Bem-Estar à Comunidade), Márcio Machado, o restaurante vai operar com 50% da capacidade de atendimento. Ele informa que o local conta com 750 lugares, sendo que estarão disponíveis para uso 375 lugares.

As refeições serão servidas pelos próprios funcionários do restaurante, sem que o usuário toque em conchas ou colheres de servir. Somente a sobremesa, que é embalada ou uma fruta, ficará à disposição dos usuários. Os professores, servidores e estudantes poderão sentar na diagonal nas mesas (os lugares ao lado serão lacrados, para dificultar o contato).



O restante do protocolo recomendado pelo Grupo de Trabalho Covid-19 da UEL continuará sendo seguido: lavagem de mãos, uso de álcool gel, máscaras quando os usuários não estiverem se alimentando e distanciamento social. A chefia do RU calcula um tempo de consumo da refeição em 20 minutos para cada usuário.



"Essa orientação é bastante importante: pedimos que os usuários consumam a refeição e saiam o mais rápido possível".



Ida escalonada evita aglomeração





Machado pede aos usuários que evitem a ida ao RU ao mesmo tempo (geralmente, o horário “de pico” do atendimento é entre 12h e 12h45).

“Se houver uma programação dos servidores e estudantes, para que evitem a ida ao mesmo tempo, será melhor. Assim evitaremos aglomerações nas filas”, afirmou o chefe da divisão.

A aquisição de créditos para as refeições pelos estudantes, que pode ser feita online, no Portal do Estudante de Graduação ou pelos totens disponíveis na entrada do restaurante, deve ser feita preferencialmente online. A medida é necessária para evitar as aglomerações e o uso da máquina. Aos estudantes, o chefe de divisão também pede que levem as carteirinhas impressas, para facilitar a entrada no local.



