Retorno em frente à Cacique é reaberto com avanço das obras no viaduto da PUC

Já está funcionando o retorno na pista da BR-369 em frente à fábrica da Cacique, em Londrina. A intervenção viária foi feita para minimizar as dificuldades no trânsito enfrentadas por motoristas, moradores e empresas da área, por causa da construção do Viaduto da PUC.







A reabertura do retorno, que havia sido fechado há cerca de 10 anos, é resultado de uma força-tarefa organizada pela Comissão de Infraestrutura do Norte do Paraná, liderada pelo deputado estadual Tiago Amaral (PSD).



A Comissão promoveu uma reunião no dia 15 de fevereiro, com empresas e órgãos públicos, para discutir a reabertura. Participaram a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina (CMTU) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).