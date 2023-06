Rodoviária de Londrina espera mais de 37 mil passageiros no próximo feriado

Entre esta quarta-feira (7) e a próxima segunda (12), período que compreende o feriado de Corpus Christi (8), aproximadamente 37.300 passageiros devem passar pelo Terminal Rodoviário de Londrina (TRL) nas operações de embarque, desembarque, trânsito e turismo. A estimativa de movimentação representa um acréscimo de 10% em relação ao volume médio diário de viajantes observado entre janeiro e maio.





A pedido da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), que administra o espaço, a superintendência da rodoviária verificou junto às operadoras de transporte que os destinos mais procurados por quem deixará a cidade nos próximos dias são a capital paulista, Ribeirão Preto, Curitiba e Foz do Iguaçu, além de municípios de Mato Grosso e do litoral catarinense.

A expectativa é que os embarques ocorram com maior intensidade na quarta-feira (7) e no domingo (11), enquanto os desembarques devem movimentar o local mais fortemente na quinta (8) e na segunda-feira (12). Para atender ao aumento na demanda, as concessionárias colocarão à disposição dos usuários cerca de 150 ônibus extras.





Sandro Neves, superintendente do TRL, recomenda que os passageiros estejam atentos a algumas dicas para evitar transtornos e aborrecimentos durante os deslocamentos no feriado prolongado.

Uma delas é chegar à rodoviária com antecedência em relação aos horários de partidas. Isso porque apesar do monitoramento do trânsito por parte dos agentes da CMTU, não estão descartados congestionamentos nas vias do entorno em determinados períodos.





Outra orientação do superintendente é que os passageiros identifiquem bolsas e sacolas, para evitar extravios ou furtos. “Solicitamos reforço no patrulhamento de segurança feito pela Guarda Municipal, mas as pessoas também podem – e devem – se prevenir”, alertou.

Neves também considera importante, ainda que os números indiquem o enfraquecimento da Covid-19 no país, que os viajantes façam uso de máscara de proteção no interior dos ônibus, bem como busquem higienizar as mãos com regularidade.





Portar documento pessoal, de preferência com foto, também é indicado. Por fim, o superintendente informa ainda que adolescentes menores de 16 anos, quando desacompanhados dos pais ou responsáveis, só podem viajar mediante apresentação de autorização expedida em cartório.





Para informações sobre viagens, estrutura da rodoviária, itinerários e serviços oferecidos, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (43) 3372-1800, ou acessar o endereço www.trl.com.br.