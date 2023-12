Sem licença, dois ferros-velhos são interditados durante ação de fiscalização em Londrina

Dezesseis ferros-velhos, de todas as regiões de Londrina, foram fiscalizados nesta semana, durante uma ação conjunta entre a prefeitura, polícias Civil e Militar e GM (Guarda Municipal). Dois acabaram interditados. “Não tinham licença, ou seja, estavam trabalhando sem autorização do município”, explicou Vander Cardoso, gerente operacional de Fiscalização da secretaria municipal de Fazenda. Os endereços dos comércios fechados não foram divulgados.





Outros dez estabelecimentos foram notificados e quatro autuados. “A notificação é apenas uma comunicação formal com relação alguma irregularidade que precisa ser regularizada. A autuação já é o início de uma multa, a empresa teve no passado a chance de se regularizar, mas não fez isso e agora subiu a escala de penalidade”, detalhou.

A fiscalização faz parte da operação Conectividade, lançada e coordenada pela Sesp (Secretaria de Estado da Segurança Pública), que vistoriou ferros-velhos em outros 24 municípios do Estado, com o intuito de combater o furto, roubo e receptação de fios de cobre. Ao todo, 172 locais foram visitados no Paraná, com 70 pessoas presas e 8.043 quilos de cabos de cobre apreendidos.





Em Londrina não houve prisões e nem apreensões de materiais. “Essa operação envolveu cerca de 600 policiais em todo o Paraná. Este problema (de furto de fios de cobre) se alastrou e atingiu o Estado como um todo, motivo pelo qual foi desencadeada essa operação, na terça-feira (12), que teve o caráter fiscalizatório”, destacou o delegado Mozart Rocha Gonçalves.





Em maio, a 10ª Subdivisão Policial fez a operação Curto-Circuito, que cumpriu dois mandados de prisão e 22 de busca e apreensão em ferros velhos suspeitos de receptar materiais de cobre oriundos do crime. Na época, um dono deste tipo de comércio foi detido com a acusação de pagar para pessoas em situação de rua fazerem a subtração, fornecendo até as ferramentas.





