Sema fará reciclagem de aparelhos eletrônicos neste sábado em Londrina

No próximo sábado (27), das 9h às 16h, a Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) promove uma nova edição do Rotary Coleta, convidando londrinenses novamente a descartarem seus eletroeletrônicos usados.

O recebimento será feito no estacionamento do Parque Arthur Thomas, localizado na Rua da Natureza, 155, Jardim Piza.

Estarão sendo aceitos diversos tipos de equipamento eletrônico, incluindo monitores, teclados, aparelhos de TV e DVD, pilhas, baterias, celulares, entre outros. Também serão recolhidos tecidos e óleo vegetal usado.





A ação tem como objetivo prevenir que resíduos eletrônicos sejam descartados de maneira incorreta, de forma a causar danos ao meio ambiente e a propagar doenças como a dengue. Os materiais recolhidos serão revisados e, se estiverem em bom estado, encaminhados a projetos sociais.





A iniciativa é feita em parceria com o Rotary Club Londrina Sul, e também contará com a participação da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), por meio da Coordenação de Endemias, reforçando a importância de descartar resíduos eletrônicos corretamente em prol da prevenção da dengue.

O evento será realizado no formato de drive-thru. Dessa forma, aqueles que quiserem participar podem fazê-lo sem a necessidade de saírem de seus veículos. A gerente de Educação Ambiental da Sema, Lidiani Maria Isidoro, explicou o motivo de optarem por definir a coleta neste formato.





“Fazemos o evento neste modelo para torná-lo mais receptivo ao público, uma vez que é possível entregar o equipamento sem sair do carro, trazendo mais comodidade e praticidade. Assim, estimulamos mais a participação das pessoas”, afirmou.