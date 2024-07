Serviços prestados pela Acesf têm reajuste em Londrina

Um decreto publicado pela prefeitura atualizou os preços dos serviços ofertados pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina). O reajuste – que normalmente acontece anualmente – levou em conta o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) do ano passado, que foi de 4,62%. Com a alteração na tabela, a locação da capela mortuária da autarquia, na avenida Juscelino Kubitschek, agora é R$ 541,78. Já as capelas dos distritos são as mais baratas: R$ 209,90.





A demolição e remoção de entulhos para readequação subiu para R$ 406,79 por gaveta. Outros serviços que costumam ser muito demandados, a exumação de ossos está R$ 293,49, a licença para revestimento simples em granito ou mármore R$ 92,88 e o procedimento operacional com preparação do corpo de uma pessoa adulta R$ 390,06.

Os preços dos terrenos nos cemitérios também mudaram. O mais caro é no São Pedro, no centro, que foi fixado em R$ R$ 9.768, e o mais barato nos distritos rurais, R$ 740. No Jardim da Saudade, que é o maior da cidade, um terreno custa R$ R$ 1.356. Ao contrário de outros itens, os terrenos tiveram uma diminuição financeira, já que os custos levaram em conta um parecer técnico da Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis e de Preços Públicos, que analisou a cobrança média em outros municípios do Estado.





