Shopping de Londrina abre exposição com animais do fundo do mar em tamanho real

A exposição "O Fantástico Mundo Marinho" chega ao Shopping Boulevard de Londrina a partir deste domingo (4), até o dia 1° de setembro, no átrio e piso superior. A exposição aberta ao público vai contar com nove exemplares de animais do fundo do mar tamanho real.





Além deste domingo, os visitantes ainda poderão conferir a exposição durante todo o mês de agosto, podendo interagir com a Baleia Cachalote e se impressionar com a altura de 2,22 metros, comprimento de 12,5 metros e largura de 4,5 metros. Outro animais de grande estatura exposto será o Tubarão Baleia, com altura de 3,9 metros, comprimento de 9,2 metros e largura de 3,10 metros.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Para a viagem ao fundo do mar ficar completa, animais como o Golfinho, Tartaruga de Couro, filhote de Tubarão, Cirurgião Patela, Peixe Palhaço e o Carangueijo serão expostos em tamanho real.





As visitas são gratuitas e podem ser feitas durante os horários de funcionamento do Shopping.

Publicidade





Serviço

Exposição O Fantástico Mundo Marinho

Publicidade

De 4 de agosto a 1 de setembro

Átrio e Piso Superior

Visitação gratuita nos horários de funcionamento do Shopping