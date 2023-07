Shopping de Londrina recebe exposição de dinossauros em tamanho real

Os visitantes poderão conhecer, também, detalhes sobre o Espinossauro, também com 13 metros de comprimento e 5 metros de altura, que viveu há cerca de 100 milhões de anos na região do Brasil. Este carnívoro podia andar tanto em quatro patas quanto em duas, pesando aproximadamente 700 quilos.





Outra atração é o Braquiossauro, caracterizado pelos membros anteriores maiores que os posteriores e com um peso de aproximadamente 600 quilos. A exposição também conta com réplicas do Rex Filhote, do Dilofossauro, do Protocerátopo, do Anquilossauro, do Galimimo, do Estiracossauro, do Pterossauro, do Velociraptor, do Maiassauro e do Gigantossauro, apresentando uma variedade de espécies para os visitantes explorarem.





A entrada é gratuita, o que torna a Exposição Mundo Jurássico uma oportunidade para quem deseja mergulhar na fascinante era dos dinossauros.