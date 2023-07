Londrina abre processo de tombamento do prédio do Museu Histórico

A diretoria de Patrimônio Artístico e Histórico-Cultural de Londrina abriu o processo de tombamento como Patrimônio Cultural de Londrina do prédio do Museu Histórico Padre Carlos Weiss, a antiga ferroviária, no centro da cidade.





O pedido para o tombamento foi feito no ano passado pela direção do museu, que é ligado à UEL (Universidade Estadual do Paraná). O prefeito Marcelo Belinati e a reitora da universidade, Marta Favaro, foram notificados semana passada sobre a avaliação que está sendo feita.



As autoridades ainda foram avisadas de que foi declarado o tombamento provisório, nos termos de uma lei municipal, pelo qual passam a incidir sobre a edificação as limitações ou restrições administrativas próprias do regime de preservação de bens tombados até a decisão final.







