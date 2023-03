Shopping lança campanha Londrina Inspira e consumidores podem ganhar pratos Oxford

O Boulevard Shopping, que completa 10 anos no dia 3 de maio, inicia as comemorações da data nesta sexta-feira (10) com o lançamento da Campanha Londrina Inspira, no formato Compre-Ganhe, para presentear os consumidores participantes com pratos Oxford temáticos.





São três modelos com pinturas do artista plástico londrinense Dalton Albertin que espelham ícones da história de Londrina e do Shopping. A cada R$ 350,00 em compras, no período de 10 de março a 8 de abril, o consumidor pode realizar a troca por um dos modelos, limitados a dois por CPF.

O clima de aniversário também traz nova decoração ao átrio do piso superior do Shopping que terá fitas aéreas nas cores da temática inglesa do empreendimento.





“Estamos muito felizes com esse momento em que compartilhamos o nosso aniversário de 10 anos nesta primeira ação que homenageia à cidade”, afirma Tania Hara, superintendente do Boulevard Shopping.

A iniciativa reforça a conexão do empreendimento com Londrina.





“Estamos no Marco Zero, onde tudo iniciou. Esse vínculo inspirou a decoração temática do Shopping relacionada à presença da colonização inglesa no norte do Paraná. Resgatamos a história da cidade para impulsionar o seu crescimento com investimentos que completam agora uma década”, destaca Tania Hara.





Os consumidores poderão realizar o cadastro com a inserção dos dados de consumo no site do Boulevard Shopping e retirar os pratos no piso superior do empreendimento, em frente à loja Ri Happy, até o dia 8 de abril ou enquanto durarem os estoques.