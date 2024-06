Sobre paralisação na UEL, Secretaria diz que reajuste chegou a 20% em 2023

A Seti (Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná) emitiu nota sobre a paralisação dos professores da UEL (Universidade Estadual de Londrina), agendada para 1º de agosto.





A paralisação foi decidida em assembleia ocorrida na tarde de quarta-feira (19), no Anfiteatro maior do CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas) e acontece em defesa da data-base da categoria.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo o Sindiprol/Aduel, o governo do Paraná não cumpriu a lei que determina o dia 1º de maio para a reposição do valor dos salários.





"No dia 17 de abril deste ano, todas as seções sindicais se reuniram com a Casa Civil, Seap (Secretaria da Administração e Previdência) e Sefa (Secretaria da Fazenda), com dois pontos primordiais: data-base e reestruturação da tabela salarial dos agentes operacionais. O governo, no entanto, não apresentou nenhuma proposta para essas demandas", informou publicação do Sindiprol/Aduel.





Ainda segundo a publicação do sindicato, "foi marcada uma outra reunião, para o dia 16 de maio – data que já descumpria a lei da reposição salarial –, mas esta não ocorreu. Não temos, até o momento, nenhuma resposta, anúncio ou pronunciamento do governo do Estado sobre o assunto", colocam os sindicatos que representam a categoria.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: