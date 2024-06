Teatro Ouro Verde promove festa junina com a Orquestra Bravi neste domingo

As festas juninas de 2024 estão terminando. Neste sábado (29), ainda se comemora São Pedro, mas em Londrina São João também traz alegria. É que na manhã de domingo (30), a Orquestra Acadêmica Bravi e convidados encerram de forma muito especial o mês em que se celebram as datas dos santos padroeiros com boa comida, lindas cores e divertidas brincadeiras.





Mês atravessado por ecos de um Brasil profundo e sentimental, como hoje raramente se vê – e se ouve. Trata-se do “Concerto Comemorativo de São João”, que ocupa o Teatro Ouro Verde (R. Maranhão, 85 – Centro) às 10h30, evocando ritmos, melodias e letras muitos familiares aos nossos ouvidos, mas com arranjos orquestrais, alguns produzidos especialmente para a ocasião.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os ingressos para o espetáculo estão à venda pelo site Orquestra Bravi, com valores a partir de R$40 e R$20 (meia entrada). Os lugares são numerados e divididos por setor. Caso os ingressos não estejam esgotados no dia da apresentação, eles serão vendidos também na bilheteria do Teatro. A classificação indicativa é livre.





A sonoridade do Concerto, que tem direção artística e regência de Jhonatan Santos, conjuga os instrumentos de cordas friccionadas da Orquestra Bravi (como viola, violino, violoncelo e contrabaixo), de tradição clássica e erudita, com o trio de convidados especializados em música popular brasileira: o violão 7 cordas de Gustavo Gorla, a percussão de João Rissi e os vocais de Paulo Vitor Poloni.

Publicidade





Eles somam-se aos mais de vinte músicos, que integram o conjunto orquestral e fazem da Bravi um espaço de estudo e experimentação de diferentes repertórios.





“Para os músicos da Orquestra, se aproximar desses ritmos populares foi, sem dúvida, a parte mais enriquecedora. Eles vão sair dessa preparação com uma bagagem maior da nossa produção brasileira. E isso se estende ao público, uma vez que vai ser um espetáculo com canto e com as histórias por trás de cada melodia”, explica o diretor.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: