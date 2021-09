Temporal deixa famílias desabrigadas em Londrina

Com o filho no colo, a dona de casa Kesya Kringuem França olhava com tristeza a situação em que ficou a residência. Vivendo na ocupação do jardim Primavera, zona norte de Londrina, ela é uma das moradoras que tiveram perdas com o temporal que atingiu a cidade na terça-feira (14). No caso dela, os ventos de 71 quilômetros derrubaram as paredes sobre os móveis e roupas, levando fios de energia, caibros e destruindo os utensílios.