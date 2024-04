Previsão do tempo: terça-feira terá Sol e possibilidade de chuvas isoladas em Londrina

A terça-feira (2) começou com Sol em Londrina. Segundo dados do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), há possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia, com a temperatura a máxima podendo chegar a 29°C.





O Simepar aponta que o clima deve ficar bastante abafado, com previsão de pancadas de chuva isoladas acompanhadas de descargas elétricas, especialmente a partir da tarde. Há, ainda, risco de tempestades, devido a uma frente fria que se desloca pelo Oceano em direção ao Paraná.

A temperatura mínima resgitrada em Londrina foi de 19ºC nesta manhã e a máxima pode atingir os 29°C durante a tarde.