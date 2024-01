Tour “SPC Acústico 2 - O Último Encontro” virá a Londrina

A volta triunfal aos palcos de Alexandre Pires ao lado do Só Pra Contrariar com a turnê “SPC Acústico 2 - O Último Encontro” vai passar por Londrina.





Publicidade

Publicidade

São diversas datas confirmadas no Brasil e em Portugal. Essa será a última chance de ver uma das bandas mais famosas do Brasil com a formação clássica.







Confira as datas e as cidades que receberão os shows da tour até o momento:



Publicidade





10/02/24 - São Paulo/SP - Camarote BAR Brahma





05/04/24 - São Paulo/SP - Allianz Parque

Publicidade





06/04/24 - São Paulo/SP - Allianz Parque





12/04/24 - São José/SC - Arena Opus

Publicidade





13/04/24 - Curitiba/PR - Pedreira Paulo Leminski





14/04/24 - Londrina/PR - Em breve

Publicidade





19/04/24 - Rio de Janeiro/RJ - Rioarena





20/04/24 - Rio de Janeiro/RJ - Rioarena

Publicidade





21/04/24 - Sorocaba/SP - UZNA





26/04/24 - Ribeirão Preto/SP - Em breve

Publicidade





27/04/24 - Belo Horizonte/MG - Expominas BH





28/04/24 - Belo Horizonte/MG - Expominas BH





30/04/24 - São José do Rio Preto/SP - Centro Regional de Eventos





03/05/24 - Lisboa/Portugal - Altice Arena





04/05/24 - Porto/Portugal - Super Bock Arena





10/05/24 - Fortaleza/CE - Centro de Eventos Ceará





11/05/24 - Belém/PA - Estádio Mangueirão





17/05/24 - Porto Alegre/RS - Auditório Araujo Vianna





18/05/24 - Porto Alegre/RS - Auditório Araujo Vianna





24/05/24 - Blumenau/SC - Vila Germânica





29/05/24 - Vitória/ES - Praça do Papa





31/05/24 - João Pessoa/PB - Domus Hall





01/06/24 - Recife/PE - Classic Hall





07/06/24 - Santos/SP - Arena Santos





08/06/24 - Valinhos/SP - Brahma Valley





14/06/24 - Pedro Leopoldo/ MG - Em breve





21/06/24 - Brasília/DF - Arena BRB Mané Garrincha





22/06/24 - Goiânia/GO - Estacionamento do Shopping Passeio das Águas





28/06/24 - São José dos Campos/SP - Farma Conde Arena





05/07/24 - Teresina/PI - Theresina Hall





06/07/24 - São Luis/MA - Estacionamento São Luís Shopping





07/07/24 - Salvador/BA - Arena Fonte Nova





13/07/24 - Manaus/AM - Studio 5





27/07/24 - São Bernardo do Campo/SP - Estância Alto da Serra





Mais informações sobre a venda de ingressos estão disponíveis somente em spcacustico.com.br.





As produções dos eventos destacam que não se responsabilizam por ingressos adquiridos em plataformas não filiadas ou que não possuam qualquer tipo de parceria com as ticketeiras ou pontos de vendas oficiais.





Para tornar a experiência ainda mais inesquecível, os fãs poderão garantir pacote especial para o “Que se chama Amor”, que inclui VIP pass para acompanhar a passagem de som com duas músicas exclusivas, kit especial e foto com os artistas. A compra do meet & greet não dá direito ao ingresso do show; é uma experiência comprada à parte e não será aplicada meia-entrada ou taxas.





Todas as informações oficiais também serão publicadas nas redes sociais de Alexandre Pires, SPC Acústico e Opus Entretenimento.





Só Pra Contrariar





Quem viveu o final dos anos 1980 e início da década de 90 sabe bem o que foi a febre Só Pra Contrariar. Eles lideraram as paradas das principais emissoras de rádios do Brasil, eram atração dos grandes programas de TV, e conquistaram o país.





Com mais de 20 milhões de discos vendidos, diversos shows com ingressos esgotados, prêmios e vários sucessos na memória do povo, a banda imortalizou-se com hits como “Domingo”, “Essa Tal Liberdade”, “Depois do Prazer”, “Mineirinho”, “Que se chama Amor”, “Sai da Minha Aba” e a divertida “A Barata da Vizinha”, responsável por embalar, até hoje, as rodas de samba.





“SPC Acústico 2 - O Último Encontro” é uma oportunidade para resgatar o CD e DVD “Só pra Contrariar - Acústico”. Lançado em 2002, foi o último de Alexandre Pires à frente do grupo e contou com participações especiais de Leonardo, Fabio Jr., Gilberto Gil e Caetano Veloso.





O SPC nunca saiu em turnê promocional deste trabalho, e é justamente por conta disso que a banda escolhe reviver aquele momento mágico, trazendo a nostalgia do pagode mais swingado e elegante, cheio de charme, com temática romântica e bem-humorada.





O line-up é composto por Alexandre Pires, Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó. "A formação clássica do SPC garante que há todo um cuidado para o público encontrar o mesmo grupo que ficou guardado na memória", informa a produção, que cita uma "mega infraestrutura de som e luz, figurino especial, entre muitas surpresas".





Após anos em carreira solo, Alexandre Pires fala da alegria em tocar de novo com os “meninos de Uberlândia”. “Particularmente, estava com muitas saudades desses caras. Existe muito amor e respeito entre nós, e essa é a melhor parte de tudo. Esse carinho faz parte desta volta e poder conviver novamente, recordar histórias e dividir as viagens com eles, é um sonho realizado. Vamos nos emocionar muito e acredito que o Brasil também”.