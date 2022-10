Transporte gratuito em Londrina vai custar R$ 12 milhões aos cofres públicos

A Prefeitura de Londrina vai desembolsar pouco mais de R$ 12 milhões por oito meses de gratuidade no transporte coletivo da cidade. No início deste ano, o prefeito Marcelo Belinati (PP) sancionou a lei, aprovada na Câmara, que repassou para o poder público municipal a responsabilidade de bancar as passagens das pessoas que têm direito à isenção, como idosos e agentes de saúde.







Foi essa medida que possibilitou que a tarifa diminuísse de R$ 4,25 para R$ 4. Anteriormente, o montante era pago pelos usuários do sistema, já que o valor fazia parte da planilha de custos da tarifa. O aporte milionário não sairá dos cofres do município, mas de um programa do Ministério do Desenvolvimento Regional, do Governo Federal, chamado “Auxílio Emergencial à Gratuidade das Pessoas Idosas no Transporte Público Coletivo Urbano”.



O contrato com a União foi assinado em setembro e vale até 31 de maio de 2023. Entre as condicionantes está que o “poder delegante será responsável pelo uso e pela distribuição dos recursos aos prestadores e observará a premissa de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão do transporte público coletivo e as diretrizes da modicidade tarifária.”







