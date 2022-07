UBSs de Londrina voltam com aulas presenciais de ginástica abertas à população

Após um longo período sem os encontros presenciais, os grupos de atividades vinculados às UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Londrina, retornaram com as aulas presenciais. Os encontros, conduzidas por profissionais que integram o Nasf (Núcleo Ampliado de Saúde da Família), acontecem semanalmente e tem atraído muitas pessoas, especialmente mulheres, que tiveram a vida social e a prática de exercícios físicos comprometidas com a pandemia do coronavírus.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Nos últimos dois anos, os grupos de convivência do NASF mantiveram as atividades e orientações de forma on-line. As aulas de continuam sendo transmitidas no canal do YouTube Exercício & Saúde, da Prefeitura Municipal. As transmissões ocorrem todas as terças-feiras, das 9h às 10h, e contam com a participação de aproximadamente 400 alunos a cada semana, segundo o profissional de Educação Física, Geder Harami.

Continua depois da publicidade





As aulas de alongamento, fortalecimento e ginástica é uma das mais numerosas. No grupo de abrangência da UBS do Jardim Tókio, na zona oeste, a turma retornou há cerca de dois meses nas atividades presenciais com 25 alunos e hoje, já conta com 58 participantes, a maioria acima de 50 anos.





As aulas no Jardim Tókio acontecem no ginásio da praça central do bairro, toda segunda, quarta e quinta, a partir das 7h30, e a maioria dos alunos, segundo o professor, tem alguma queixa relacionada à artrose, artrite e lombalgia. Neide de Fátima, 61, usava um colete de correção e só conseguia andar com apoio devido a um problema no nervo ciático.





Continue lendo na Folha de Londrina.