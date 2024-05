UEL abre nesta sexta inscrições para concurso público de agente universitário

A ProRH (Pró-Reitoria de Recursos Humanos) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), abre nesta sexta-feira (24), inscrições para concurso público para o provimento de cargos de Agente Universitário Profissional e Agente Universitário de Execução. As duas vagas abertas são para os cargos de Analista de Informática (nível superior) e Técnico Administrativo (nível médio). As provas serão realizadas no dia 4 de agosto, às 14h e a taxa de inscrição varia de acordo com o cargo.





O cargo de Analista de Informática exige diploma de Graduação na área de Informática. A remuneração é de R$ 8.251,62, sendo R$ 7.616,88 de vencimento base e R$ 634,74 de vale-alimentação. Para este cargo, os candidatos farão prova objetiva e prova de títulos. A taxa de inscrição custa R$ 150,00 e o regime de trabalho é de 40h semanais.

Já o cargo de Técnico Administrativo, também com regime de trabalho de 40h semanais, exige Ensino Médio completo, com prova objetiva em única etapa de seleção. A remuneração é de R$ 4.866,34, que compreende R$ 4.231,60 de vencimento-base e R$ 634,74 de vale-alimentação. A taxa de inscrição do processo é de R$ 90,00.





Isenção de taxa

Estão isentos da inscrição candidatos que estiverem no CadÚnico, doadores de medula e sangue (cujas duas doações de medula e sangue tenham sido feitas em até 12 meses em relação à data de publicação do edital) e eleitores convocados pela Justiça Eleitoral do Paraná, desde que comprovem a documentação no ato da inscrição. O processo de isenção vai até o dia 28 de maio e, para requerer o desconto, é necessário preencher um requerimento no site da Cops.





O pagamento das taxas de inscrição deve ser feito até 25 de junho, um dia depois da data de encerramento das inscrições. A relação dos candidatos inscritos será divulgada no dia 2 de julho, no site da Cops. Já o Cartão Informativo dos candidatos será divulgado pela Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) no dia 29 de julho. No documento, essencial para os candidatos às vagas, estarão indicados o horário e o local da prova.

Concurso docente





De acordo com o pró-reitor de Recursos Humanos, Leandro Altimari, as vagas foram abertas para suprir a demanda aberta pela aprovação do novo curso de Ciência de Dados e IA (Inteligência Artificial) , aberto recentemente na Universidade por iniciativa do Governo do Estado. Para este ano, ainda devem ser anunciados outros concursos, desta vez para docentes.

O pró-reitor adianta que, no próximo ano, devem ser abertas mais vagas para atender outras funções na Universidade. “É importante ressaltar, também, que esse processo ocorre oito anos após o último concurso realizado, o que pra nós é muito importante, porque retomamos a perspectiva de ampliação de vagas”, avaliou.





Edital

O edital nº068/2024 , está disponível no site da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL.





