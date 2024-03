UPA do Jardim Sabará terá atendimento exclusivo para casos de dengue a partir desta terça-feira

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Sabará vai atender exclusivamente pacientes com suspeita ou confirmação de dengue a partir desta terça-feira (5).





A instituição funciona 24 horas e fica localizada na avenida Arthur Thomas, na Zona Oeste de Londrina. A UPA vai receber tendas com climatizadores e poltronas de hidratação para os pacientes.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Também estará disponível exclusivamente para atendimentos de pacientes com suspeita de dengue o Pronto Atendimento do União da Vitória, na Zona Sul, com horário de funcionamento das 7h às 23h, endereço rua Flor dos Alpes, 570.







De acordo com o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, os dados sobre a situação da dengue em Londrina são alarmantes e, por isso, o atendimento exclusivo precisa ser ampliado.

Publicidade





"Estamos reforçando as equipes médicas, de enfermagem, administrativa e o pessoal da limpeza. Também estamos mudando a logística na questão do transporte de exames, para garantir que esses exames possam chegar rapidamente ao laboratório com carros para fazer esse transporte. Tudo isso para dar mais comodidade e celeridade no atendimento aos pacientes nesse momento", afirma.





Machado declara, ainda, que o número de casos no Município deve aumentar nas próximas quatro semanas. "O ápice da dengue pode chegar, provavelmente, a dois mil casos novos por semana, o que é muito preocupante."

Publicidade