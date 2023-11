Veículo perde os freios, cai no Lago Igapó e precisa ser retirado por guinchos

Um carro Citroën C3 caiu no Lago Igapó, na Zona Sul de Londrina, após perder os freios neste domingo (19). Informações preliminares apontam que o veículo estava estacionado na rua Lima, próximo às margens do lago, quando o acidente aconteceu.





Não havia ninguém no automóvel no momento da queda e, apesar dos danos materiais, não houve feridos.

O veículo, que já estava na água pela manhã, afundou ainda mais com a chegada das chuvas e dos ventos fortes que foram registrados em Londrina no domingo. Dois guinchos foram necessários para retirar o carro do lago.





Mesmo assim, a tarefa foi dificultada pelas chuvas, já que os cabos utilizados pelos guinchos arrebentaram durante o processo e o automóvel afundou ainda mais antes de ser retirado.