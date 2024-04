Veja o cardápio do Restaurante Popular de Londrina para esta terça-feira

Sercomtel leiloa imóveis em Londrina e Curitiba; valor total passa de R$ 53 mi

A Sercomtel Telecomunicações está com pregão on-line aberto para vender o imóvel operacional localizado no bairro Aeroporto, em Londrina, a um lance mínimo de R$ 21,5 milhões, e um prédio localizado no Centro de Curiiba