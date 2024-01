Vendaval em Londrina deixa cerca de duas mil unidades consumidoras sem energia elétrica

Cerca de 2 mil unidades consumidoras permanecem sem energia elétrica em função do vendaval que atingiu as zonas Leste, Oeste e Norte de Londrina e Ivaiporã (Vale do Ivaí) no final da tarde deste domingo (28). As informações são de nota da Copel (Companhia Paranaense de Energia) divulgada às 9h30 desta segunda-feira (29).







No momento da ventania, 22 mil unidades consumidoras chegaram a ficar sem luz por causa da queda de árvores e galhos sobre a rede.

Equipes da Companhia estão nas ruas em Londrina desde domingo - passaram toda a madrugada e continuam em campo nesta manhã para restabelecer o fornecimento de energia. Equipes de outras localidades da região Norte do Paraná estão chegando para auxiliar na reconstrução de redes destruídas no município.





De acordo com a Defesa Civil, em notas divulgadas às 21h43 de domingo e parcial até 19h42, houve 12 quedas de árvore e um destelhamento no Lindoia, zona Leste, em Londrina.





No Lagoa Dourada, zona Sul, uma árvore bloqueou totalmente a via. Quatro delas bloquearam parcialmente as vias nas zona Leste e Sul. No Sabará, zona Oeste, dano em rede elétrica.





Foram registradas rajadas de vento de 62,6 km/h





Já em Ivaiporã, 153 clientes estão sem fornecimento de energia elétrica.





Nova atualização da Copel está prevista para às 11h30.