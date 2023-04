Visitantes da ExpoLondrina poderão vivenciar a experiência de um voo de balão

A 61ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina está repleta de surpresas desde o início da feira, no último dia 6 de abril. Várias atrações foram divulgadas durante o evento e deixaram o público animado. Uma delas é o voo de balão.





Até o último dia da ExpoLondrina, este domingo (16), sempre às 20h, os visitantes poderão conferir de perto e vivenciar a experiência de um voo de balão.







O voo de balão ocorre na Pista Central do Parque Governador Ney Braga. A atração é gratuita, no entanto, é validada após inscrição no próprio local do voo. A experiência, conforme a organização, tem a duração de cinco minutos. O voo de balão atinge de 15 a 30 metros.