Maior hospital municipal do Norte Pioneiro do Paraná é inaugurado em Ibaiti

Em todo Norte Pioneiro, não há hospital municipal com mais de 50 leitos SUS disponíveis à população. Apenas hospitais estaduais, como o Regional de Santo Antônio da Platina, e filantrópicos, como as Santas Casas de Jacarezinho e Cornélio Procópio, têm maior oferta de atendimento público que o novo hospital de Ibaiti, mas nenhum deles é administrado pelo município.

O prefeito de Ibaiti, Antonely de Carvalho, e o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, inauguram, na manhã desta quinta-feira (11), o novo Hospital Municipal de Ibaiti, uma obra de reforma e ampliação que transformou o estabelecimento de saúde no maior hospital municipal do Note Pioneiro.





“Ibaiti precisava de um hospital deste porte há muitos anos, para trazer melhor qualidade no atendimento de saúde ao ibaitiense e, também, para projetar Ibaiti como um centro de referência em atendimento à saúde em todo o Norte Pioneiro”, comentou o prefeito.





Nos primeiros meses de funcionamento, o hospital funcionará sob gestão municipal, com atendimento ambulatorial e de urgência e emergência. Para isso, estão sendo contratos 58 profissionais via PSS (Processo de Seleção Simplificado).

A abertura do Centro Cirúrgico ocorrerá após a assinatura de uma PPP (Parceria Público Privada) para a cessão onerosa do hospital. Mesmo após a PPP, o atendimento no hospital será exclusivamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde), 100% gratuito para toda a população. O funcionamento pleno do hospital está previsto para um prazo de oito a 10 meses.





“Tanto nesta primeira fase, quanto após a abertura do Centro Cirúrgico, via Parceria Pública Privada, o atendimento será sempre via SUS, 100% gratuito. Nenhum cidadão pagará nenhum centavo para ser atendido. Esse é um compromisso da prefeitura com o Governo do Estado: um hospital totalmente público”, reforçou Antonely.

