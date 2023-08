Morre, aos 48 anos, o filho mais velho do senador paranaense Flavio Arns

O Governo do Estado lamenta a morte do filho do senador Flavio Arns, Osvaldo Arns Neto, aos 48 anos, na manhã deste domingo (20). Ele estava internado há 48 dias após complicações decorrentes de uma pneumonia.





Filho primogênito de Odenise e Flávio Arns, irmão de Carol Arns, teve a vida marcada pela superação de muitos desafios. Osvaldo nasceu com Esclerose Tuberosa, uma doença rara que impactou seu desenvolvimento intelectual e motor. Desde a infância, precisou ser submetido a diversas cirurgias e tratamentos e sempre superou as expectativas dadas pelos médicos.

Em função das necessidades vivenciadas por Osvaldo, Odenise e Flávio Arns, ambos professores, trilharam o caminho da educação especial. Enveredaram-se na luta pelos direitos das pessoas com deficiência, atuando junto a movimentos sociais voltados para a área, como as Apaes, escolas especiais, Pestalozzis e demais entidades congêneres no Paraná e no Brasil. Esse envolvimento motivou o ingresso de Flávio Arns na vida pública.





Arns é senador da República pelo estado do Paraná desde 2019, foi Vice-Governador do Paraná de 2011 a 2014 e Secretário de Assuntos Estratégicos do Paraná de 2015 a 2017. Antes, foi Deputado Federal por três mandatos (1991 a 1994/ 1995 a 1998/ 1999 a 2002) e Senador da República de 2003 a 2010.





O corpo de Osvaldo está sendo velado, até as 22h deste domingo, na Capela 2 do Cemitério Parque Iguaçu, em Curitiba, e será retomado a partir das 8h de segunda-feira. O sepultamento será nesta segunda-feira (21), às 14h, no mesmo local.