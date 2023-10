Motociclista de 21 anos morre após colidir com uma árvore na PR-963, em Ibaiti

Um jovem de 21 anos morreu após colidir a motocicleta que conduzia com uma árvore na PR-963, em Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde deste domingo (8).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem, que pilotava uma Honda CG 150 Titan, com placas de Ibaiti, trafegava pela rodovia no sentido do distrito do Campinho a Vila Guay, quando, ao atingir o KM 4, bateu contra a árvore.

Publicidade

Publicidade





A pista na qual o acidente foi registrado era simples e reta.





Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionada e atestou o óbito do jovem no local da colisão.





Estiveram presentes para atender à ocorrência a PMPR, a PCPR (Polícia Civil do Paraná), a Criminalística e o IML (Instituto Médico Legal).